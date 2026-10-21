Supersalud examina funcionamiento del HUEM

Norte de Santander

Una comisión de la Superintendencia de Salud revisa el plan de mejoramiento del hospital Erasmo Meoz presentado al gobierno nacional para intentar su recuperación administrativa y financiera.

Diez funcionarios de esa entidad gubernamental se encuentran analizando varias áreas del centro medico, desde la labor administrativa hasta urgencias, donde se refleja la crisis del sector salud en esta región.

Directivas del hospital dijeron a Caracol Radio que “esta visita hace parte del trabajo que se ha venido coordinando con el ministerio para que se revisen las condiciones en las que se encuentra el hospital y su capacidad de respuesta a una demanda que esta desbordada”.

Indicaron además que “les hemos pedido de manera especial que nos ayuden con las Eps para que estas se comprometan en la atención de sus pacientes, que están hospitalizados y requieren UCI, como también otros niveles de complejidad y ayudas diagnósticas como resonancias y tomografías”.

Finalmente señalaron que han contribuido con toda la información requerida y además esperan conocer lo resultados de las labores desarrolladas por la comisión que llegó al huem.