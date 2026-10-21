Por orden público, suspenden proyecto para niños en el Catatumbo

Norte de Santander.

La Fundación Palmicultores del Catatumbo (Funpalcat) anunció la suspensión temporal de las actividades del proyecto Frutos para el Catatumbo en Campo Tres, un sector rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, en donde se han venido presentando combates y ataques de drones cargados con explosivos durante los últimos días.

La decisión implica que la sede de Campo Tres dejará de desarrollar sus actividades durante lo que resto de 2026.

En un comunicado, la fundación explicó que la medida busca proteger la vida y la integridad de los niños, niñas y entrenadores vinculados al programa.

Frutos para el Catatumbo es una iniciativa social impulsada por Funpalcat, organización vinculada a Palnorte S.A.S., que promueve espacios de formación, integración y aprovechamiento del tiempo libre para niños, niñas y jóvenes de comunidades del Catatumbo, a través de actividades deportivas y recreativas.

Entre sus iniciativas se encuentran procesos de formación deportiva y espacios de encuentro que buscan contribuir al bienestar de los menores y ofrecer alternativas para su desarrollo personal y social.

En el pronunciamiento, la fundación informó que los niños cuentan con una póliza de seguro activa y pidió a las familias conservar los uniformes entregados recientemente.

Aunque la suspensión anunciada corresponde a la sede de Campo Tres y se extiende hasta el cierre de este año, la organización manifestó su esperanza de retomar las actividades en 2027 y continuar trabajando por la formación y el bienestar de los menores.

La fundación expresó su solidaridad con las familias afectadas por la difícil situación que atraviesa la región y reiteró que la seguridad de los niños, niñas y entrenadores es su prioridad.