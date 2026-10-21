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21 oct 2026 Actualizado 02:59

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Bucaramanga

Fue capturado el alcalde de Villanueva, Santander y un concejal por presunta corrupción

La diligencia fue adelantada por la Dijin en Bucaramanga y en Villanueva.

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Tras una diligencia en Bucaramanga con hombres de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía Nacional se dio la captura del alcalde de Villanueva, José Luis Gómez Mancilla, por presuntos actos de corrupción administrativa.

A la par, pero en Villanueva, fue capturado también el concejal Fredy Pineda señalado también de presunta corrupción. Las ordenes de captura fueron solicitadas ante un juez de la república por la fiscalía anticorrupción en Bogotá.

Hasta el momento ninguna autoridad ha hecho pública la información por la cuál fueron capturados los dos servidores públicos, se espera que tras la legalización de los procedimientos se conozcan los detalles.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

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