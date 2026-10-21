Fue capturado el alcalde de Villanueva, Santander y un concejal por presunta corrupción

Bucaramanga

Tras una diligencia en Bucaramanga con hombres de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía Nacional se dio la captura del alcalde de Villanueva, José Luis Gómez Mancilla, por presuntos actos de corrupción administrativa.

A la par, pero en Villanueva, fue capturado también el concejal Fredy Pineda señalado también de presunta corrupción. Las ordenes de captura fueron solicitadas ante un juez de la república por la fiscalía anticorrupción en Bogotá.

Hasta el momento ninguna autoridad ha hecho pública la información por la cuál fueron capturados los dos servidores públicos, se espera que tras la legalización de los procedimientos se conozcan los detalles.