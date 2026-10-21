Hoy se inaugura el monumento a Camilo Daza

Cúcuta

Las Juntas Directivas de la Fundación Cultural El Cinco a las Cinco y de la Corporación para el Desarrollo Integral de Cúcuta, Procucuta son las responsables de hacer realidad el monumento a Camilo Daza en inmediaciones del aeropuerto de la ciudad de Cúcuta.

Camilo Daza fue el primer piloto colombiano en pilotear un avión en 1,919 generando la ruta para el transporte aéreo nacional. Luego en 1.922 sobrevoló la ciudad en su propio avión y de allí nació la historia de la aeronavegación en Colombia.

Según la Revista Colombiana Rotaria el monumento consta de tres partes:

1. Una estructura de concreto con dos bases similares a botas de infante, una mesa central y dos columnas o agujas apuntando al cielo. En el centro, entre las «botas», lleva de forma destacada la marca de Rotary con su rueda rotaria.

2. Una réplica exacta, a tamaño real, del biplano Curtiss Jenny (1913), con el que el protopiloto Camilo Daza aterrizó hace más de 100 años en Cúcuta. Este avión, en actitud de vuelo, tiene una estructura interna de 8 metros que le permite permanecer en voladizo a 4 metros de altura.

3. Plazoleta de 15 metros de diámetro, con un piso duro con simbología del avión, iluminación, hombrillo circundante y ambientación vegetal.

“Este monumento no solo exalta la memoria del General Camilo Daza y su legado para la aviación colombiana, sino que también refleja cómo el servicio, la visión y el compromiso de los rotarios pueden transformar las comunidades y preservar su patrimonio histórico” revela la revista.

A partir de las 5:00 de la tarde se tiene previsto el acto de inauguración en inmediaciones de la terminal aérea..