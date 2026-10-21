Murió docente de Rionegro, Santander: fue herido con un cuchillo por su pareja sentimental

Hay consternación en la comunidad educativa y en los habitantes de Rionegro, Santander, por la muerte de Juan Carlos Álvarez González, un docente de educación física del Colegio Integrado Fray Nepomuceno Ramos, quien falleció tras resultar herido con arma cortopunzante en medio de una discusión ocurrida al interior de su vivienda.

El hecho se registró pasada la medianoche de este miércoles 21 de octubre, en el barrio Santa Cruz de la Colina. Según la versión entregada por la pareja sentimental del hombre a las autoridades, ambos habrían sostenido una discusión dentro de la residencia y, “en medio del altercado, Álvarez González presuntamente intentó agredirla”.

La mujer manifestó que utilizó un cuchillo para defenderse y le causó una herida en el cuello. El hombre, de 64 años, fue trasladado al hospital de Rionegro, donde falleció debido a la gravedad de la lesión.

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Tras lo ocurrido, la mujer fue capturada, informada de sus derechos y puesta a disposición de las autoridades, que deberán esclarecer las circunstancias de este caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

Dolor en la comunidad educativa

La noticia ha generado numerosas expresiones de tristeza entre quienes conocieron al profesor Juan Carlos Álvarez. A través de redes sociales, estudiantes, amigos y habitantes del municipio han compartido mensajes de despedida.

“Que en paz descanse, mucha fortaleza para su familia. Grandes recuerdos quedan en el corazón de quienes lo conocimos, excelente ser humano y un excelente profesor”, escribió una persona que lamentó su fallecimiento.

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Otros recordaron con cariño sus clases de educación física. También destacaron su faceta como amigo y árbitro. “Fue un gran docente, amigo, árbitro, monstruo como de cariño lo llamaba. Lamento mucho su partida; paz en su tumba”, señaló otro de los mensajes publicados tras conocerse la noticia.

La Alcaldía de Rionegro también lamentó el fallecimiento y expresó su solidaridad con los familiares del docente Juan Carlos Álvarez: