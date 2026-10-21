Miles de estudiantes y docentes protestan en Grecia por la precaria educación y vivienda

Miles de estudiantes universitarios, escolares y maestros salieron este miércoles a las calles de las principales ciudades de Grecia para denunciar la precariedad de la educación pública y los altos precios de los alquileres de la vivienda, así como de alimentos y productos básicos.

Más de 10.000 personas, según la Policía, se manifestaron pacíficamente en el centro de Atenas, en el marco de la huelga de 24 horas convocada por el principal sindicato de docentes de primaria, DOE, para exigir mejores salarios y denunciar “las decenas de miles de vacantes” en las escuelas que implican “la pérdida de cientos de horas lectivas” para los alumnos.

Vigilada por más de 3.000 agentes de la policía desplegados en todo el centro de la capital para prevenir disturbios, la manifestación ateniense transcurrió sin incidentes.

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“La situación que vivimos a diario en nuestras escuelas ya no es simplemente distópica, sino que se ha vuelto insoportable”, dice a EFE en la protesta Anna Karlafti, docente de primaria que lleva los últimos 21 años ejerciendo en Atenas.

La profesora denuncia que mientras el Gobierno se jacta cada día de que la economía griega está creciendo, las escuelas se están “desmoronando con yesos y pedazos de techo que caen sobre los niños, falta de personal y miles de vacantes”.

Durante la movilización, los estudiantes mostraron además su solidaridad con los universitarios de Francia que llevan días protestando por razones similares.

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Un grupo de manifestantes levantó frente al Parlamento heleno una pancarta gigante en la que se leía en francés “la belleza está en la calle” (La beaute est dans la rue), mientras que “Desde Grecia hasta Francia luchamos por una educación pública y gratuita” rezaban pancartas que enarbolaban.

A las movilizaciones en más de 50 ciudades griegas este miércoles se unió también el principal sindicato del sector público, ADEDY, y de profesores de secundaria, OLME, que convocaron paros de varias horas para participar en las marchas.

“No nos alcanza el dinero para sobrevivir; los precios del supermercado han alcanzado niveles inéditos; los alquileres son demasiado altos y nuestros sueldos son lamentables” dice a EFE Irini, una maestra de primaria de 35 años.

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La jóven señala que cobra, menos de 1.000 euros netos como docente, lo que hace “evidente” que no le alcanzan para sobrevivir “con alquileres de entre 500 y 600 euros” en Atenas, una situación que afecta también las familias de los alumnos, recalca.

Los docentes reclaman un aumento salarial del 20 % y ayudas para el acceso a la vivienda a quienes reciben plaza en otras ciudades, especialmente en zonas turísticas con precios tensionados.

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Según recalca DOE en su convocatoria de huelga, casi la mitad de los docentes se ven obligados a vivir con sueldos que no superan los 1.000 euros.

Mientras, los estudiantes, que la víspera realizaron una acampada frente al Parlamento y este miércoles se sumaron a las movilizaciones, piden tener acceso a una vivienda digna, una necesidad especialmente acuciante para aquellos que deben abandonar el hogar familiar para poder estudiar.

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