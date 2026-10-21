Menor resultó herida en medio de hechos violentos en El Tarra, Norte de Santander
La Alcaldía confirmó que la niña recibió atención médica en el municipio.
Norte de Santander.
Una menor de edad resultó herida en medio de los recientes hechos de orden público registrados en los corregimientos de Orú, Playa Cotiza y Filo El Gringo, en el municipio de El Tarra, Norte de Santander.
La administración municipal confirmó que la niña recibió atención médica y acompañamiento institucional.
A través de un comunicado, la Alcaldía informó que la menor fue atendida en la IPS Centro de Salud de El Tarra y posteriormente valorada por el equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia, que brindó la atención correspondiente.
La administración municipal expresó su preocupación por los hechos violentos que afectan a estas comunidades rurales y advirtió sobre los riesgos para la población civil.
“Rechazamos categóricamente cualquier acción que ponga en peligro a la población civil”, señaló en el pronunciamiento.
Además de expresar su solidaridad con las familias afectadas, la Alcaldía pidió a los actores involucrados respetar la vida, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como evitar acciones que aumenten el temor y la incertidumbre entre los habitantes.
La administración también solicitó a las autoridades y entidades competentes fortalecer las medidas de protección y garantizar una respuesta oportuna a las comunidades.
De igual manera, pidió activar los canales de diálogo y concertación, incluida la Comisión Humanitaria, para facilitar espacios de interlocución que contribuyan a proteger a la población civil.