Menor resultó herida en medio de hechos violentos en El Tarra, Norte de Santander

Ataque de drones en la vereda Buenos Aires, de El Tarra. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Una menor de edad resultó herida en medio de los recientes hechos de orden público registrados en los corregimientos de Orú, Playa Cotiza y Filo El Gringo, en el municipio de El Tarra, Norte de Santander.

La administración municipal confirmó que la niña recibió atención médica y acompañamiento institucional.

A través de un comunicado, la Alcaldía informó que la menor fue atendida en la IPS Centro de Salud de El Tarra y posteriormente valorada por el equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia, que brindó la atención correspondiente.

La administración municipal expresó su preocupación por los hechos violentos que afectan a estas comunidades rurales y advirtió sobre los riesgos para la población civil.

“Rechazamos categóricamente cualquier acción que ponga en peligro a la población civil”, señaló en el pronunciamiento.

Además de expresar su solidaridad con las familias afectadas, la Alcaldía pidió a los actores involucrados respetar la vida, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como evitar acciones que aumenten el temor y la incertidumbre entre los habitantes.

La administración también solicitó a las autoridades y entidades competentes fortalecer las medidas de protección y garantizar una respuesta oportuna a las comunidades.

De igual manera, pidió activar los canales de diálogo y concertación, incluida la Comisión Humanitaria, para facilitar espacios de interlocución que contribuyan a proteger a la población civil.