Cúcuta Deportivo compensará a hinchas que pagaron boleta y no entraron al estadio

Cúcuta.

La inconformidad de varios aficionados que denunciaron haber comprado sus boletas, pero no pudieron ingresar al estadio General Santander para el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional, llevó al equipo motilón a ofrecer una compensación a los afectados.

A través de un comunicado, el Cúcuta Deportivo presentó disculpas a los hinchas que, pese a contar con su entrada, se quedaron por fuera del escenario deportivo durante el encuentro disputado el martes 20 de octubre, por la Liga BetPlay.

Según explicó el club, la situación se originó por alteraciones del orden público en los accesos al estadio.

Ante estos hechos, el Puesto de Mando Unificado (PMU) determinó cerrar las puertas como medida preventiva para proteger la seguridad de los asistentes.

Los inconvenientes se presentaron en medio de momentos de tensión en los alrededores del General Santander, donde también se reportó el ingreso irregular de personas que saltaron las vallas de seguridad para acceder al escenario sin boleta.

Como medida de compensación, el equipo anunció que los aficionados afectados recibirán un combo de entradas para los próximos dos partidos de local, frente a Águilas Doradas y Santa Fe.

“Próximamente informaremos el procedimiento para acceder a este beneficio”, indicó la institución.

Por ahora, el club no ha detallado cómo verificará cuáles aficionados tienen derecho a la compensación ni cuándo comenzará el proceso para reclamar las entradas.