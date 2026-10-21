Dos meses tienen usuarios de Eps sin recibir medicamentos en El Zulia

Cúcuta

La crisis por la entrega de medicamentos, que afecta a pacientes en distintas regiones del país en medio de las dificultades del sistema de salud, también golpea al municipio de El Zulia, en Norte de Santander.

De acuerdo con el abogado y defensor de derechos humanos Luis Alberto García García, más de 150 personas esperan la entrega de sus tratamientos, en la mayoría de los casos desde hace dos meses.

Entre los afectados hay pacientes con enfermedades oncológicas, huérfanas, diabetes y lupus, cuyas condiciones pueden agravarse por la interrupción de los medicamentos formulados por sus médicos tratantes.

“Tenemos pacientes de dos meses, un mes y hasta 20 días esperando los medicamentos formulados por sus médicos tratantes, pacientes con enfermedades de alto costo y también pacientes con enfermedades primarias, me parece muy triste que los gestores farmacéuticos estén tardando tanto la entrega de medicamentos para nuestros pacientes del municipio de El Zulia”, denunció García en los micrófonos de Caracol Radio.

La situación resulta especialmente preocupante para los campesinos de las zonas rurales, quienes deben desplazarse hasta el casco urbano para reclamar sus tratamientos y, al llegar, se encuentran con que no hay existencias o no se concreta la entrega.

Las dificultades se presentan con los gestores farmacéuticos de Nueva EPS, Coosalud y Comfaoriente. En el caso de Nueva EPS, el gestor es Insercoop, mientras que para Coosalud y Comfaoriente es Farmazul.

García advirtió que la falta de medicamentos también está trasladando la carga económica a los pacientes y sus familias, que deben asumir con recursos propios el costo de tratamientos que deberían recibir por medio de sus aseguradoras.

“Esta es una situación que tiene que prender las alarmas, la salud no es un negocio, la salud es un derecho y el acceso a medicamentos hace parte de esos derechos humanos que tenemos las personas”, afirmó el defensor.

El abogado también denunció que las demoras persisten incluso cuando hay órdenes judiciales que exigen garantizar la atención.

“Mire, tengo cuatro pacientes con fallos de tutela reclamando medicamentos y procedimientos de atención médica urgente que comprometen sus vidas y la EPS sigue haciendo silencio”, sostuvo García, quien también indicó que desde su organización de derechos humanos han presentado quejas ante el Instituto Departamental de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud.

Mientras más de un centenar de pacientes siguen a la espera de sus tratamientos médicos, las organizaciones sociales reclaman un pronunciamiento claro y contundente de la Personería Municipal, que permita tomar medidas frente a esta problemática que pone en riesgo la salud de la población.