Más de 800 empresas participarán en Ibagué del simulacro nacional de respuesta a emergencias

Ibagué

Ibagué participará hoy en el simulacro de respuesta a emergencias liderado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en el caso de la capital del Tolima a las 10 de la mañana participarán más de 800 empresas y a las 2 de la tarde las entidades públicas.

Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, explicó que el simulacro en la ciudad tendrá dos fases en las que se vinculará al sector privado y público.

“Buscamos concientizar a los ciudadanos de la manera como pueden llegar a los puntos de encuentro seguros en medio de una eventual emergencia con el fin de salvaguardar vidas”, dijo Leal.

El funcionario resaltó que en el caso de la Alcaldía se hará un simulacro con un escenario en el que se tendrá un escenario de un movimiento sísmico relacionado con el volcán Machín.

“Este año tenemos una participación de más de 800 entidades privadas lo que demuestra que hechos como el ocurrido el pasado 10 de agosto cambia la percepción de los ciudadanos frente a estas emergencias”, resaltó el secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué.

¿Ibagué está preparada para un emergencia?

Según Giovanni Posada, director de Gestión del Riesgo de la Alcaldía Ibagué, ninguna ciudad en el mundo está preparada para atender una emergencia de gran magnitud.

El llamado de los organismos de emergencias es a que los ciudadanos participen de este tipo de actividades que permiten simular la reacción ante cualquier emergencia.