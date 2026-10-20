El Tolima se prepara para la edición 16 de Ibagué Negocios & Moda

Ibagué

El centro del país se alista para una nueva edición de la feria Ibagué Negocios & Moda, una de las plataformas que impulsa el crecimiento del sistema moda en la región. Del 25 al 27 de noviembre, la capital tolimense será escenario de este encuentro que, en su edición número 16, reunirá a empresarios, emprendedores, diseñadores y expertos alrededor de las oportunidades comerciales, la innovación y el talento local y nacional.

Durante el lanzamiento oficial de la feria, Carolina Artunduaga, directora de la Corporación Moda del Tolima, destacó que la programación estará distribuida en tres espacios: una muestra comercial en el Centro de Convenciones de la Gobernación del Tolima, una agenda académica con expertos de diferentes regiones del país y una programación de pasarelas en el Panóptico de Ibagué, con la participación de diseñadores locales y nacionales.

Para esta edición, la feria espera recibir a 15.000 visitantes y contar con más de 100 expositores. Asimismo, proyecta expectativas de negocios por $14.500 millones, una cifra que refleja el potencial de este encuentro para dinamizar la economía regional y generar oportunidades para los diferentes actores del sector.

Tecnonaturaleza: tradición e innovación

La edición 2026 tendrá como eje conceptual la tecnonaturaleza, una apuesta que busca conectar los saberes, los materiales y los oficios tradicionales del territorio con las posibilidades que ofrece la tecnología.

Según explicó Artunduaga, el propósito es fortalecer la identidad del sistema moda tolimense sin perder de vista las transformaciones que experimenta la industria. La iniciativa busca poner en valor el origen de las fibras, las tradiciones textiles y los conocimientos locales, al tiempo que promueve la incorporación de herramientas tecnológicas para impulsar la innovación y la competitividad.

La propuesta también amplía la mirada sobre el sistema moda, que no se limita a la confección de prendas de vestir. La feria dará visibilidad a sectores como la marroquinería, el calzado, la joyería y la dotación industrial, actividades que hacen parte de una cadena productiva diversa y con oportunidades de crecimiento.

Una agenda para hacer negocios y proyectar el talento

La programación se desarrollará durante tres días e incluirá espacios para la exhibición de productos, el intercambio de conocimientos y la proyección del talento creativo. La agenda académica tendrá lugar el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre en horas de la mañana, mientras que las pasarelas se realizarán en las tardes en el Panóptico de Ibagué.

La rueda de negocios, que ya tuvo una fase virtual, tendrá su componente presencial durante los días de la feria, con el propósito de facilitar encuentros comerciales y fortalecer las conexiones entre empresarios y compradores.

La directora de la Corporación Moda del Tolima invitó a la ciudadanía, los empresarios y los visitantes a participar en las diferentes actividades, conocer la oferta de los emprendimientos regionales y descubrir las propuestas de los diseñadores que harán parte de esta edición.

Con esta nueva versión, Ibagué Negocios y Moda busca seguir consolidándose como una plataforma para visibilizar el talento del Tolima, fortalecer su tejido empresarial y conectar la tradición del territorio con las nuevas dinámicas de la industria.