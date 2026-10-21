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21 oct 2026 Actualizado 16:40

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Accidente de tránsito dejó dos personas atrapadas en un vehículo en Ibagué

Los lesionados fueron trasladados a la clínica Asotrauma donde se recuperan.

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En diálogo con Caracol Radio, Giovanni Posada, director de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Ibagué, confirmó que el Cuerpo Oficial de Bomberos atendió durante la madrugada del miércoles 21 de octubre un accidente de tránsito en la calle 34 con carrera Segunda, sector conocido como la ‘avenida fantasma’.

En medio del accidente de tránsito dos personas quedaron atrapadas dentro del vehículo particular involucrado, por lo que las unidades bomberiles realizaron las respectivas tareas de extracción y rescate.

“Una vez realizadas estas maniobras, los dos pacientes fueron trasladados a Asotrauma para recibir la atención médica pertinente”, aseguró Giovanni Posada, director de Gestión del Riesgo.

Las autoridades reiteran el llamado a los conductores para mantener la precaución, respetar los límites de velocidad y conducir responsablemente, especialmente durante la noche y la madrugada.

Durante el año 2025 en Ibagué murieron 76 personas en accidentes de tránsito, cifra que según la proyección de siniestros viales será superada en un amplio margen en el presente año.

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