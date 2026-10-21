La Policía frustró un presunto caso de reclutamiento de menores en Popayán

Popayán - Cauca

La Policía Nacional frustró un presunto caso de reclutamiento de menores en Popayán con la captura de un hombre de 19 años. La institución manifestó que a los adolescentes les habrían ofrecido dinero y armas de lujo para integrar la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Popayán, teniente coronel Luis Fernadno Gómez, explicó que, los implicados, al parecer, fueron contactados a través de las redes sociales.

Información preliminar entregada por las autoridades señala que, a través de estas plataformas a los menores, presuntamente, les ofrecieron “dos millones de pesos mensuales y lujos” a cambio de integrar las filas del grupo armado ilegal.

La denuncia oportuna sobre el posible reclutamiento permitió activar un operativo de búsqueda que posibilitó ubicar un vehículo donde se movilizaban los menores en el sector de Santa Clara.

Tras el despliegue de la Policía el hombre fue capturado en el lugar y dejado a disposición las autoridades competentes por el presunto delito de reclutamiento ilícito.

Los dos menores quedaron a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, para el restablecimiento de sus derechos.