Urbaser tendrá vigilancia aérea tras ataques en Popayán

Esta es una de las medidas anunciadas por la Administración Municipal de Popayán tras los recientes hechos de violencia contra vehículos recolectores de la empresa Urbaser, que han generado preocupación por la seguridad de los trabajadores y la continuidad del servicio de aseo.

Reynel Polanía, secretario de Gobierno de Popayán, explicó que se convocó un consejo de seguridad para coordinar acciones con las entidades competentes y definir medidas adicionales a las que ya se venían implementando.

Entre las nuevas disposiciones se contempla brindar vigilancia aérea a las caravanas de vehículos recolectores, tanto durante el desplazamiento hacia el relleno sanitario como en el trayecto de regreso. La estrategia busca facilitar la detección anticipada de posibles amenazas y permitir que la Fuerza Pública intervenga oportunamente ante situaciones de riesgo.

El funcionario también indicó que se revisarán los protocolos de seguridad para identificar posibles ajustes y fortalecer la protección de los vehículos y sus conductores.

Las medidas se anuncian en medio de las dificultades que enfrenta la recolección de residuos en la ciudad por las restricciones de movilidad y las condiciones de orden público en la vía hacia el relleno sanitario.

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