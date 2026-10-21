En Cauca, comunidad arriesgó su vida al retirar tres cilindros sospechosos

La situación mantiene en alerta a los habitantes de este corredor vial, luego de que la comunidad denunciara que los elementos permanecían en el lugar sin una intervención oportuna de personal especializado. La alerta inicial se habría generado el domingo 18 de octubre, cuando fue reportada la presencia de un cilindro parcialmente enterrado en el sector de El Tablón.

Según la información suministrada por residentes, habitantes del asentamiento 9 de Marzo decidieron extraer los tres cilindros ante la preocupación por el riesgo que representaban para conductores, pasajeros y comunidades cercanas. Los elementos quedaron expuestos sobre la carretera y la población realizó un cierre preventivo para impedir el paso de vehículos.

La comunidad también denunció que algunas personas retiraron las vallas instaladas para restringir la circulación y que, en medio de la situación, se habrían presentado agresiones contra quienes intentaban mantener el control del sector.

Los habitantes del sector solicitan la presencia de expertos antiexplosivos para determinar si los cilindros contienen material peligroso y establecer el procedimiento que corresponda.

Mientras se espera por una verificación oficial que descarte el riesgo, conductores y peatones la principal vía de acceso al municipio de El Tambo continúa cerrada.

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