¿Están despilfarrando dinero en bonos para snacks de funcionarios de Bogotá?: Alcaldía responde

El secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva Moyano respondió a las denuncias de la concejal del Centro Democrático, Diana Diago en las que se asegura que, la Alcaldía ha gastado más de 64 millones de pesos en bonos para snacks del alcalde Carlos Fernando Galán y sus funcionarios.

“Se redujo a menos de una tercera parte el gasto en bonos de consumo. Con gusto le complemento la “denuncia” con cifras: Enrique Peñalosa: $498,3 millones. ⁠Claudia López: $545,3 millones y Carlos Fernando Galán: $131,1 millones (a la fecha)“, dijo el alto funcionario.

De acuerdo con Silva los bonos se utilizan para atender la alimentación en reuniones de trabajo del despacho.

“Desde que llegamos, el alcalde dio la instrucción de reducir al máximo este gasto. Con Galán, el gasto contratado se ha reducido un 76% frente al acumulado de la administración anterior. Incluso, note usted que, en 2025 no se adquirieron estos bonos. Así que seguimos optimizando este gasto”, concluyó.