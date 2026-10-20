Gobernación del Cauca dispuso recompensa para lograr la liberación de los ciudadanos secuestrados

Popayán - Cauca

Las autoridades departamentales ofrecieron una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita lograr la liberación de las personas que permanecen secuestradas en el Cauca. También lanzaron una campaña contra la extorsión y el secuestro.

La decisión se conoce casi dos meses después del secuestro de los adultos mayores Luis Alfredo Hermosa y Luz Bolivia Guevara, en Timbío, y cerca de 15 días después del plagio del estudiante de 16 años Duván Gómez, en Popayán.

La información que permita avanzar en la ubicación y liberación de las víctimas será recibida bajo reserva a través de la línea 165 del GAULA de la Policía.

La secretaria de Gobierno del Cauca, Diana Murillo, señaló que las autoridades mantienen coordinación con las familias y adelantan acciones para avanzar en estos casos.

“Solicitamos a la ciudadanía que entregue información a través de los canales confidenciales que permita esclarecer cada uno de los casos”, dijo la funcionaria.

En el territorio caucano por lo menos 12 personas permanecen secuestradas en el departamento, en hechos registrados en Popayán, el norte, el occidente y la costa pacífica caucana.

La recompensa hace parte de una campaña conjunta con el GAULA para prevenir el secuestro y la extorsión denominada.