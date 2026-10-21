Bucaramanga busca recursos de la Nación para renovar la flota de Metrolínea desde enero

Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció avances en las gestiones adelantadas ante el Gobierno Nacional para recuperar el sistema de transporte masivo Metrolínea y mejorar la movilidad de los habitantes de la capital santandereana y su área metropolitana.

Tras una reunión con la ministra de Transporte en Bogotá, Elsa Noguera, el mandatario aseguró que la inversión destinada a la recuperación de las estaciones de transporte masivo permitirá compensar la deuda que tiene el municipio con la Nación. Este avance abriría el camino para establecer nuevos compromisos que contribuyan a la sostenibilidad del sistema.

Según explicó el mandatario, uno de los principales anuncios es la modificación del convenio entre la Nación y el municipio, cuya suscripción está prevista para diciembre. Este ajuste permitiría que el Gobierno Nacional destine recursos para apoyar la adquisición de flota y la incorporación de buses nuevos, con el propósito de fortalecer la prestación del servicio.

“Lo que nos va a permitir que la Nación invierta en apoyos para flota o para buses nuevos, con el fin de que se pueda fortalecer el servicio de transporte masivo en nuestra ciudad y su área metropolitana”, señaló el alcalde.

El mandatario también destacó la importancia de incorporar una meta de sostenibilidad del transporte masivo en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Abelardo De la Espriella, con el objetivo de garantizar condiciones que permitan mantener y fortalecer la operación del sistema en Bucaramanga y otras ciudades del país.

El plan contempla continuar con la recuperación de las estaciones y la infraestructura del sistema, además de avanzar en la incorporación de nuevos vehículos a partir de enero. La intención de la administración municipal es mejorar las condiciones de movilidad y ofrecer un servicio más eficiente a los ciudadanos.

Finalmente, el alcalde reiteró que el proceso se desarrollará de manera articulada con Metrolínea, el Área Metropolitana de Bucaramanga y la administración municipal, con el propósito de recuperar la confianza de los usuarios y fortalecer el transporte público en la ciudad.