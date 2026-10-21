Expo Agrofuturo 2026 llega a Corferias del 21 al 23 de octubre: ¿qué enfoque tendrá?

Colombia

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) proyectan que la producción agrícola y pesquera mundial se expandirá un 14% en la próxima década y que, para 2034, el 22% de las calorías consumidas en el mundo cruzará fronteras, por lo que las perspectivas agrícolas 2025-2034 estiman que América Latina y el Caribe, como región exportadora neta, aumentará sus excedentes.

Además, en 2025, el valor agregado del sector agropecuario creció 3,1% en volumen y, a precios corrientes, 13,3%, con un aporte de 1,4 puntos porcentuales a la variación anual del PIB, según el DANE (2026), por lo que es fundamental enfocar en la industria ‘agro’ y entender hacia dónde va el mercado.

En ese sentido, del 21 al 23 de octubre llega Expo Agrofuturo a Bogotá, en Corferias, para conectar a productores, agroindustria, profesionales, entidades e inversionistas en un evento clave para consolidar una plataforma de negocios y conocimiento, donde el capital encuentra oportunidades reales.

Así se vivirá Expo Agrofuturo 2026

La muestra comercial de la feria reunirá a más de 350 empresas expositoras de toda la cadena de valor, desde insumos y servicios financieros hasta maquinaria, agricultura 4.0 y pecuario, para conectar con inversionistas y aliados estratégicos: “Los inversionistas buscan sectores con demanda estructural, y el agro la tiene. El mundo necesita producir más alimentos y América Latina está llamada a ser protagonista. Expo Agrofuturo existe para que ese capital encuentre proyectos reales, con tecnología, con productores y con alianzas que permitan crecer”, señaló María Alejandra Madrid, CEO de Agrilink.

Finagro, aliado financiero de la feria, realizó en 2025 un total de 395.614 operaciones de crédito que beneficiaron a 312.837 productores; cerca del 90% de ellos eran pequeños y 86.452 accedieron por primera vez al crédito formal, según la entidad. Además, el saldo de su cartera cerró el año en $52,47 billones, 9% más que en 2024.

Asimismo, la apuesta por atraer inversión se concreta en escenarios de negocio, por lo que AgroMatch, la rueda de negocios de la feria, ofrece citas uno a uno, programadas previamente a través de un aplicativo, así como encuentros espontáneos durante la feria y contactos filtrados por afinidad, segmento y potencial de negocio entre empresas, productores, inversionistas y compradores. A esto se suma la rueda de créditos, con Bancolombia como aliado financiero, a la que se ingresa sin costo con pre-registro.

En el Ecosistema FIXA, el salón “El agro como negocio” abordará rentabilidad, inversión, negociación, pricing y crecimiento empresarial, y el salón AgStar, “Innovar para crecer”, reunirá a startups, AgTech, FoodTech y AnimalTech con la inversión como eje.

“Cuando un inversionista, un aliado financiero y un productor se sientan en la misma mesa, las oportunidades dejan de ser una proyección. En 2024, AgroMatch dejó 524 citas de negocios; en 2026 queremos que esa conexión llegue a más empresas, más compradores y más capital”, afirmó Doris Chingaté, jefe de proyecto de Expo Agrofuturo en Corferias.

¿Cómo asistir al evento?

Esta feria cumple 19 años de trayectoria y la edición 2025 convocó a más de 14.200 visitantes, según cifras de Expo Agrofuturo, por lo que si hace parte de los inversionistas, fondos de capital, empresarios, productores y público general que quiere asistir, puede ingresar al sitio web oficial de Expo Agrofuturo, al que puede acceder dando clic aquí, para registrarse y conocer de cerca las oportunidades de negocio del ‘agro’ colombiano y latinoamericano, así como ampliar la información sobre la agenda del evento.