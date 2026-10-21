Enfrentamientos entre disidencias de las FARC y Autodefensas de Nariño agravan crisis humanitaria

Los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC, al mando de alias Iván Mordisco, y las Autodefensas Unidas de Nariño agravan la situación de derechos humanos en los municipios de Linares y Los Andes, según advirtió la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con la entidad, las confrontaciones armadas se registran desde el sábado 17 de octubre y generan riesgos y afectaciones para las comunidades de estos dos municipios de Nariño.

La Defensoría alertó sobre la necesidad de una respuesta humanitaria urgente, integral y sostenida para atender las necesidades de la población y garantizar sus derechos.

¿Qué pidió la Defensoría del Pueblo?

Según el organismo, es indispensable garantizar el acceso oportuno de las comunidades a alimentación, agua potable, atención médica, educación, saneamiento básico, energía y otros servicios esenciales.

Asimismo, pidió a las autoridades municipales de Linares y Los Andes y a la Gobernación de Nariño fortalecer la coordinación institucional para responder a las necesidades más urgentes de la población afectada.

La entidad también hizo un llamado al Gobierno nacional para que articule esfuerzos con las autoridades territoriales y garantice condiciones seguras para el ingreso de los organismos humanitarios a las zonas afectadas.

Llamado a los grupos armados

La Defensoría del Pueblo pidió a los grupos armados involucrados en las confrontaciones respetar el derecho internacional humanitario, abstenerse de involucrar a la población civil en las hostilidades y no obstaculizar el acceso de las instituciones y los organismos humanitarios.

Según la entidad, la vida, la integridad y la dignidad de las comunidades deben ser respetadas en todo momento, mientras se adoptan medidas para garantizar la atención humanitaria y proteger los derechos de la población civil.