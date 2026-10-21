El Ejército destruyó más de 250 kilogramos de explosivos ubicados en tres municipios del Cauca

En la vereda Fátima del municipio de Inzá se ubicaron 23 dispositivos entre cilindros y tatucos que habría sembrado la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de ‘Mordisco’. Crédito: Ejército Nacional.

Cauca

Tropas de la Tercera División del Ejército Nacional destruyeron de forma controlada 25 explosivos de forma controlada en tres municipios del Cauca. Las cargas amenazaban la vida y la integridad de la población rural de los municipios de Inzá, Toribío y La Vega.

El comandante de la Brigada 29, general Diego Jaramillo manifestó que la mayor amenaza fue descubierta en la vereda Fátima del municipio de Inzá. Ahí se ubicaron 23 dispositivos entre cilindros y tatucos que habría sembrado la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de ‘Mordisco’.

“Representaban una amenaza directa para la población civil del sector donde cerca de 40 familias podrían haber resultado afectadas por una eventual activación de estos dispositivos”, dijo el comandante.

En el cerro Berlín, en jurisdicción del municipio de Toribío, al norte del Cauca, los uniformados del Batallón de Montaña Número Ocho inutilizaron un cilindro acondicionado con explosivos que representaba un riesgo para más de 125 campesinos que se movilizan a diario por la zona.

Y en la vereda Bamboleo, de la localidad surcaucana de La Vega, las tropas destruyeron un artefacto improvisado que, al parecer, dejó instalado del frente Manuel Vásquez Castaño del ELN.

Todos los dispositivos fueron controlados de manera oportuna aplicando los protocolos y procedimientos establecidos para este tipo de situaciones.

El general Jaramillo resaltó que las desactivaciones se lograron en menos de 48 horas, “evitando que estos artefactos fueran empleados contra las comunidades rurales y unidades de la Fuerza Pública”.