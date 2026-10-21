“El cáncer no estaba en nuestros planes” | Ana, Sin Límites

En el quinto episodio de ‘Ana, Sin Límites’ de Caracol Radio, Ana Vargas aborda un tema personal que transformó su vida de manera drástica: el cáncer de mama.

Durante este Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, los oyentes encontrarán un espacio íntimo y reflexivo donde se hablará junto a María Albarrán, periodista y su entonces editora internacional en la W Radio, sobre la importancia de la detección temprana y el valor del apoyo mutuo.

La conexión de ambas se estrechó tras compartir un diagnóstico común: Ana Vargas cumplió cuatro años desde su diagnóstico, mientras que María recibió el suyo hace un par de meses. Según relató María, fue el pasado 10 de agosto de 2026, en pleno terremoto de magnitud 7,4. Curiosamente, ambas enfrentan el mismo subtipo de cáncer de seno.

María comparte su testimonio de cómo detectó el cáncer tras un autoexamen, a pesar de haber tenido una ecografía limpia seis meses antes y de sentirse bien físicamente en ese momento.

En este nuevo capítulo, Ana Vargas y María Albarrán también debaten sobre cómo apoyar adecuadamente a un ser querido con cáncer.

Vea el nuevo capítulo completo de ‘Ana, Sin Límites’:

Escuche EN VIVO Caracol Radio: