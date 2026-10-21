El guardián de las montañas de Corantioquia que convirtió su historia de superación en un compromiso

“Caminar me devolvió la vida”: la historia de Luis, el guardián de las montañas de Caldas. Foto: Corantioquia.

Medellín, Antioquia

Desde febrero de 2026, Luis Eduardo Garcés Aguirre hace parte de los Guardianes para la Vida de Corantioquia, una estrategia que fortalece la presencia institucional en las comunidades y contribuye a la protección de los ecosistemas.

Su jornada comienza a bordo del transporte veredal que lo lleva hacia las zonas más altas de reserva. Una vez allí, emprende recorridos de entre 8 y 9 kilómetros, durante los cuales observa, verifica y actúa para mantener en mejores condiciones el entorno natural.

Para Luis Eduardo, caminar por las montañas de Caldas significó mucho más que recorrer senderos: “Caminar me devolvió la vida”, afirma Luis. En su camino recoge residuos, inspecciona las bocatomas de agua y retira las obstrucciones que encuentra en las corrientes hídricas.

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Aunque lleva pocos meses vinculado a la Corporación, Luis ha asumido su labor con una disciplina que va más allá de las tareas asignadas. Su labor de sensibilización se extiende hasta las escuelas y conversa con niños y adultos sobre el cuidado del agua, el manejo de los residuos y la responsabilidad que todos tenemos frente al medioambiente.

58 guardianes conectados por la vida

La historia de Luis refleja el trabajo de los 58 Guardianes para la Vida de Corantioquia, hombres y mujeres que recorren diariamente los territorios, transitan senderos de difícil acceso y se adentran en zonas boscosas para fortalecer la conservación ambiental.

Su compromiso ha dejado huella entre quienes conocen de cerca su trabajo. En las veredas La Chuscala y El Raizal, preguntar por don Luis es encontrarse con el reconocimiento de una comunidad que valora su entrega y su cercanía.

Su función también es servir como puente entre la ciudadanía y los profesionales de la entidad, facilitar la comunicación, identificar necesidades y contribuir a que los requerimientos ambientales encuentren respuestas oportunas.

Los resultados reportados durante siete meses dan cuenta del alcance de esta estrategia: 50.000 kilómetros recorridos de rutas ambientales, 8.300 personas sensibilizadas en la jurisdicción de Corantioquia, 883 reportes de fauna silvestre y 36 los reportes de flora invasora.

En medio de los desafíos asociados al Fenómeno de El Niño, los Guardianes para la Vida concentran esfuerzos en sensibilizar a las comunidades sobre sus posibles impactos y promover prácticas preventivas para el cuidado del recurso hídrico.