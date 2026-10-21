El guardián de las montañas de Corantioquia que convirtió su historia de superación en un compromiso
A través de recorridos de nueve kilómetros, educación ambiental y protección de las fuentes hídricas, Luis Eduardo Garcés Aguirre transforma su historia de superación en un compromiso con la naturaleza. Su labor hace parte de los 58 Guardianes para la Vida de Corantioquia.
Medellín, Antioquia
Desde febrero de 2026, Luis Eduardo Garcés Aguirre hace parte de los Guardianes para la Vida de Corantioquia, una estrategia que fortalece la presencia institucional en las comunidades y contribuye a la protección de los ecosistemas.
Su jornada comienza a bordo del transporte veredal que lo lleva hacia las zonas más altas de reserva. Una vez allí, emprende recorridos de entre 8 y 9 kilómetros, durante los cuales observa, verifica y actúa para mantener en mejores condiciones el entorno natural.
Para Luis Eduardo, caminar por las montañas de Caldas significó mucho más que recorrer senderos: “Caminar me devolvió la vida”, afirma Luis. En su camino recoge residuos, inspecciona las bocatomas de agua y retira las obstrucciones que encuentra en las corrientes hídricas.
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Aunque lleva pocos meses vinculado a la Corporación, Luis ha asumido su labor con una disciplina que va más allá de las tareas asignadas. Su labor de sensibilización se extiende hasta las escuelas y conversa con niños y adultos sobre el cuidado del agua, el manejo de los residuos y la responsabilidad que todos tenemos frente al medioambiente.
58 guardianes conectados por la vida
La historia de Luis refleja el trabajo de los 58 Guardianes para la Vida de Corantioquia, hombres y mujeres que recorren diariamente los territorios, transitan senderos de difícil acceso y se adentran en zonas boscosas para fortalecer la conservación ambiental.
Su compromiso ha dejado huella entre quienes conocen de cerca su trabajo. En las veredas La Chuscala y El Raizal, preguntar por don Luis es encontrarse con el reconocimiento de una comunidad que valora su entrega y su cercanía.
Su función también es servir como puente entre la ciudadanía y los profesionales de la entidad, facilitar la comunicación, identificar necesidades y contribuir a que los requerimientos ambientales encuentren respuestas oportunas.
Los resultados reportados durante siete meses dan cuenta del alcance de esta estrategia: 50.000 kilómetros recorridos de rutas ambientales, 8.300 personas sensibilizadas en la jurisdicción de Corantioquia, 883 reportes de fauna silvestre y 36 los reportes de flora invasora.
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En medio de los desafíos asociados al Fenómeno de El Niño, los Guardianes para la Vida concentran esfuerzos en sensibilizar a las comunidades sobre sus posibles impactos y promover prácticas preventivas para el cuidado del recurso hídrico.