Medellín adjudicó la construcción del recreo deportivo La Pastora por más de $36.400 millones

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín adjudicó la construcción del recreo deportivo La Pastora, en la comuna 9-Buenos Aires, un proyecto que beneficiará a cerca de 30.000 habitantes y contará con una inversión superior a los $36.400 millones. La infraestructura hace parte de los siete recreos deportivos que se proyectan construir durante el actual cuatrienio.

El proceso de contratación se realizó mediante una convocatoria abierta publicada en el Secop II, en la que participaron más de 20 empresas. El proyecto contempla espacios para el deporte, la recreación y el encuentro comunitario, con una fecha prevista de finalización para el cuarto trimestre de 2027.

Así será el recreo deportivo La Pastora

El escenario contará con cancha multipropósito, piscina, gimnasio dotado, sala gamer, ludoteca y aulas múltiples, entre otros espacios destinados al bienestar de las familias de Buenos Aires.

La construcción estará a cargo de un proyecto articulado entre el Instituto de Deportes y Recreación (Inder) y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), entidades que participan en el desarrollo de esta infraestructura deportiva.

El gerente de la EDU, Emiro Valdez, explicó que la inversión busca ampliar la oferta de escenarios deportivos de Medellín, además de recuperar espacios que presentaban deterioro.

“Porque en materia de infraestructura deportiva, esta histórica inversión no solo planteaba la recuperación de los escenarios deportivos destruidos, recibidos, sino también la ampliación y la construcción de nuevos escenarios para toda nuestra gente”.

Valdez destacó que los recreos deportivos buscan ofrecer instalaciones con mejores condiciones para el aprovechamiento del tiempo libre y la actividad física de las comunidades.

Seis de los siete recreos deportivos ya están adjudicados o en ejecución

Con La Pastora, seis de los siete recreos deportivos previstos para el cuatrienio se encuentran entre adjudicados y en ejecución. El último proyecto será el de San Cristóbal, cuya obra se espera que comience a finales de 2026 o a comienzos de 2027.

De acuerdo con la información de la Administración Distrital, los recursos destinados a estas infraestructuras deportivas y recreativas superan los $250.000 millones.

Valdez recordó que la planeación inicial contemplaba seis escenarios, pero finalmente se desarrollarán siete, con el propósito de ampliar la cobertura de la infraestructura deportiva en la ciudad.

La construcción del recreo deportivo La Pastora busca ofrecer a los habitantes de la comuna 9 nuevos espacios para la actividad física, la recreación y el encuentro familiar, con una fecha de entrega prevista para el último trimestre de 2027.