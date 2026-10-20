“No estamos en contra ni de la lista ni del proceso”: gobernador por elección de rector de la UTS. Foto suministrada por UTS

Bucaramanga

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, manifestó su preocupación por posibles fallas procedimentales en el proceso de elección del rector de la Universitaria Tecnológica de Santander. El mandatario señaló que es necesario revisar el cumplimiento de los requisitos administrativos para evitar que la elección pueda ser cuestionada o anulada posteriormente ante los tribunales.

Según explicó Díaz Mateus, la legalidad de este tipo de procesos no depende únicamente de la votación final, sino del cumplimiento de cada una de las etapas, desde la convocatoria hasta la elección. En ese sentido, aseguró que recibió consultas sobre presuntas irregularidades en el procedimiento y expuso sus inquietudes frente a la manera en que se habría tramitado la convocatoria.

“Por experiencia sabemos que en los procesos administrativos la forma es muy importante y ya tengo mucha experiencia de procesos que se han caído porque no se cumplen los procedimientos”, afirmó el gobernador.

Entre los puntos que generan preocupación, el mandatario mencionó la presunta falta de comunicación formal sobre la finalización del periodo del rector, trámite que, según indicó, debe dar paso a la autorización de la convocatoria por parte del Consejo Directivo.

También cuestionó que el cronograma para la elección se hubiera presentado sin la preparación previa que, a su juicio, requiere un procedimiento de esta importancia. Además, señaló que, en una sesión del Consejo Directivo, se habría modificado el orden del día sin que el cambio fuera anunciado ni sometido a consideración de los consejeros, como considera que corresponde.

Díaz Mateus sostuvo que estas situaciones deben analizarse jurídicamente, pues podrían derivar en cuestionamientos ante los tribunales y eventuales responsabilidades disciplinarias para los integrantes del Consejo Directivo.

“Nosotros no estamos en contra ni de la lista ni del proceso. Lo que queremos es blindar el proceso y que no se vaya a caer más adelante por una falla procedimental”, puntualizó.

Finalmente, el mandatario indicó que continuará revisando el caso con el equipo jurídico de la Gobernación, con el propósito de establecer cómo proceder y evitar que las actuaciones posteriores comprometan a los miembros del Consejo Directivo.