Amaya arremete contra la concesión BTS y anuncia acciones jurídicas por estado de la doble calzada

El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, señaló que interpondrá acciones contra la Concesión BTS por el mal estado de la doble calzada.

Tunja

Un letrero que señala el fin del tramo a cargo de la Gobernación de Boyacá desató un nuevo reclamo del gobernador Carlos Andrés Amaya contra la concesión Briceño-Tunja-Sogamoso (BTS). El mandatario cuestionó las responsabilidades de la empresa, el estado de la infraestructura y el destino de los recursos recaudados mediante los peajes.

Amaya aseguró que la Administración departamental ha destinado recursos propios a obras y mantenimiento vial, pese a considerar que algunas de estas obligaciones deberían corresponder al concesionario.

“Contratamos y ejecutamos las obras que debieron hacer ustedes y ahora, para completar, nos dicen que tenemos que pagar el mantenimiento. No nos dan un centavo de los miles de millones de pesos que cobran en los peajes de esta doble calzada”, afirmó Amaya Rodríguez.

El gobernador indicó que durante 2025 el recaudo de los peajes superó los 286.000 millones de pesos y sostuvo que los costos de esta situación también afectan a campesinos, transportadores y turistas que se movilizan por las carreteras del departamento.

Otro de los cuestionamientos de Amaya está relacionado con los 115 kilómetros que, según indicó, fueron entregados al Instituto Nacional de Vías (Invías), mientras el concesionario continuó recaudando los peajes. El mandatario destacó los recursos anunciados por Invías para recuperar la vía y avanzar en su mantenimiento.

Además, rechazó que se planteen nuevos proyectos de concesión en Boyacá sin que primero se expliquen los resultados de la operación actual.

“Antes de hablarse de una nueva concesión, se tiene que primero rendir cuentas de qué se ha hecho con los billones de pesos que se han recogido con los peajes. Quiero convocar a toda la bancada de congresistas boyacenses a que promueva un debate de control político”, agregó el mandatario.

Amaya también pidió realizar una audiencia pública en Boyacá para que el concesionario explique el estado de la infraestructura y el manejo de los recursos. Finalmente, anunció que la Gobernación emprenderá acciones jurídicas frente a la situación.

“Los boyacenses no estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo el mínimo de respeto y que el concesionario explique qué ha hecho con la plata de todas y todos los boyacenses”, dijo.

Los señalamientos corresponden a la posición expresada por el gobernador, quien reclama explicaciones sobre las obligaciones de la concesión, el mantenimiento vial y la inversión de los recursos recaudados.