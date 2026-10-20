Explosivos destruidos por el Ejército en el Cauca representaban un riesgo para 400 familias

Las cargas fueron retiradas del zona para destruirlas sin afectaciones. Crédito: Ejérctio Nacional.

El Patía - Cauca

Tras seis horas de operaciones, el Ejército destruyó de manera controlada más de 600 kilogramos de explosivos instalados en la vía Panamericana, en el sur del Cauca. Las cargas representaban un riesgo para más de 400 familias y miles de personas que transitan por este corredor vial.

Además de los explosivos acondicionados en tres cilindros de 100 libras cada uno, las tropas destruyeron 12 pancartas alusivas a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, grupo armado al que el Ejército atribuyó, preliminarmente, la instalación de las cargas.

Los elementos estaban ubicados en una alcantarilla del tramo de la vía Panamericana comprendido entre el corregimiento de Piedra Sentada y el peaje de El Bordo, en el municipio de El Patía.

El comandante de la Brigada 29, general Diego Jaramillo explicó que, la operación requirió un procedimiento técnico de alta complejidad debido a la cercanía de viviendas y al tránsito constante de personas.

“Los equipos antiexplosivos trasladaron los elementos hasta un sector seguro, donde realizaron su destrucción controlada. Cada maniobra se ejecutó con precisión”, dijo el oficial.

También, indico Jaramillo que, durante las labores técnicas, la vía Panamericana permaneció cerrada de manera preventiva.

Una vez retiradas las pancartas y descartadas otras posibles amenazas, las autoridades restablecieron el tránsito por este corredor, fundamental para la movilidad y la economía del suroccidente del país.

El Ejército señaló que la operación permitió, además de restarle capacidad destructiva al grupo armado ilegal, proteger a las comunidades y a quienes utilizan diariamente esta vía para desplazarse, trabajar y transportar productos.

Sobre los hechos, el alcalde local, Jhon Jairo Fuetes manifestó que “lo que nos reportaron las autoridades es que la magnitud de los explosivos pudo ser igual a los que se instalaron en el sector conocido como El Túnel, en el municipio de Cajibío”.

Esas cargas, a finales del mes de abril del 2026, dejaron 21 personas muertas y más de 60 heridos y destruido un tramo de la vía Panamericana entre Popayán y Cali.CA

“Esta situación sigue recrudeciendo el conflicto social y armado en el Cauca. Es muy difícil cuando no hay posibilidad de establecer diálogos entre los grupos armados y el Gobierno Nacional para reducir el impacto a la población civil”, dijo el mandatario.

El Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, rechazó de nuevo la instalación de artefactos explosivos en el corredor internacional generando cierres e interrupciones a la movilidad, afectando la reactivación económica.

En ese sentido, los gremios solicitaron al Gobierno Nacional, al regionales y a los locales concretar acciones concretas de seguridad garantizando la prosperidad de los territorios.