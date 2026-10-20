¿Quiénes recibirán hasta $600.000 de Renta Joven en el Atlántico?

Un total de 3.939 jóvenes del Atlántico se beneficiarán de la quinta transferencia monetaria del programa Renta Joven, cuyos pagos se realizarán entre el 21 y el 28 de octubre de 2026, según informó Prosperidad Social.

La gerente regional de la entidad en el Atlántico, María Daniela Nieto, explicó que los beneficiarios recibirán $400.000 por permanencia académica y, en el caso de los estudiantes universitarios que obtuvieron un promedio igual o superior a 4,0 durante el primer semestre de este año, podrán acceder a $200.000 adicionales por excelencia académica, para un total de hasta $600.000.

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La inversión destinada a este ciclo supera los $2.096 millones en el departamento y está dirigida a jóvenes entre los 14 y 28 años en condición de pobreza o vulnerabilidad, que cursan programas técnicos, tecnológicos y profesionales en instituciones de educación superior públicas, así como a aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Esta quinta transferencia corresponde a los incentivos por permanencia y excelencia académica del primer semestre de 2026 para estudiantes de instituciones de educación superior. En el caso de los aprendices del SENA, el pago corresponde al concepto de permanencia de junio y julio de este año.

Fechas y modalidades de pago

Los beneficiarios que tengan una cuenta bancaria activa y vigente en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) recibirán el dinero mediante abono directo a una cuenta de ahorros o billetera electrónica. Los pagos se distribuirán durante tres días, de acuerdo con el último dígito del documento de identidad:

21 de octubre: documentos terminados en 1, 2 y 3.

documentos terminados en 1, 2 y 3. 22 de octubre: documentos terminados en 4, 5 y 6.

documentos terminados en 4, 5 y 6. 23 de octubre: documentos terminados en 7, 8, 9 y 0.

Por su parte, los jóvenes que no tengan un producto financiero habilitado recibirán los recursos mediante la modalidad de giro en los puntos autorizados de SuRed y SuperGiros en el país. En estos casos, deberán reclamar el dinero dentro del plazo establecido para evitar inconvenientes con la entrega.