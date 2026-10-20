¿Qué pasa con la pintura del puente de la calle 153 en Bogotá?: IDU responde

En las redes sociales se cuestionó el estado del puente peatonal y para bicicletas ubicado en la Autopista Norte con calle 153 y que fue entregado el pasado 6 de agosto en el marco de los cumpleaños de Bogotá.

De acuerdo con las denuncias, la pintura especial del puente presentaba grietas que, para muchos, se convertían en un riesgo.

Ante las quejas, el Instituto de Desarrollo Urbano se pronunció asegurando que junto con la interventoría identificaron afectaciones en la pintura azul del tramo peatonal y roja del paso de ciclistas.

“De manera preliminar, estas estarían relacionadas con condiciones de adherencia y/o variaciones térmicas. Es importante aclarar que el cuarteamiento de la pintura no implica daños estructurales en el puente”.

Es por eso que el IDU pidió al contratista realizar los correctivos correspondientes, que incluyen retirar la pintura deteriorada, preparar la superficie y aplicar un nuevo recubrimiento.

La intervención de las zonas peatonales ya finalizó y esta semana se completarán los trabajos en el carril de ciclistas y de demarcación.

“Las actividades de pintura no han sido recibidas ni pagadas por el IDU, cabe señalar que las afectaciones que se presentaron no representan un detrimento patrimonial y hace parte del proceso de garantía. Su aceptación dependerá de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad exigidas por el IDU, en el marco de las obligaciones de garantía del contratista”.

Esta obra beneficia a cerca de 848.000 personas y ayudará a que moverse por este sector sea más fácil y rápido. Además, mejora el acceso a la avenida La Sirena, que ya está en funcionamiento desde el año pasado entre la autopista Norte y la avenida Boyacá, a lo largo de sus 1,78 kilómetros.