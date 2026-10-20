Confirman responsabilidad fiscal de $36 mil millones por obra inconclusa de la alcaldía Teusaquillo

La Contraloría de Bogotá confirmó en segunda instancia la responsabilidad fiscal por las irregularidades en la construcción de la nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo, una obra que permanece inconclusa y no está prestando el servicio para el cual fue contratada. El daño fiscal, actualizado, supera los $36.400 millones.

De acuerdo con la Contraloría, la sede presenta deficiencias relacionadas con comunicaciones, logística, seguridad industrial y ausencia de baños públicos, entre otras, que dificultan el desarrollo de las labores de la Alcaldía y la prestación de sus servicios.

“Estamos hablando de una obra por más de $36.400 millones que quedó inconclusa, que no cumplió el propósito esperado y que no presta el servicio para el que fue contratada, lo que sigue afectando el funcionamiento de la Alcaldía Local de Teusaquillo y la atención a los ciudadanos”, dijo el director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Arístides Herrera.

La decisión fue adoptada mediante auto del 13 de octubre de 2026. Además, la Contraloría de Bogotá ordenó remitir copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones de su competencia.