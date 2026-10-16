“Busca relaciones con el Congreso por encima de la mesa”: director del DNP sobre Ley Antimermelada

Ibagué

Desde Ibagué, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Julián Buitrago, se refirió al proyecto de ley Antimermelada, presentado por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para evitar casos de corrupción en su relación con el Congreso de la República.

El director Buitrago aseguró que el proyecto de ley pretende establecer reglas de juego que permitan reducir las posibilidades de que se presenten escándalos de corrupción por coimas o prebendas.

“Lo que estamos esperando son unas nuevas relaciones con el Congreso, más transparentes, unas relaciones que sean por encima de la mesa. El Gobierno nacional quiere trabajar con el Congreso, son sus aliados naturales, pero queremos que sean relaciones sin escándalos, de cara al país”, manifestó.

Adicionalmente, el director anunció un recorte en los gastos de funcionamiento del Presupuesto General de la Nación, que se proyectó en 635 billones de pesos, mediante lo que denominó un plan de ajuste fiscal.

“Junto a este presupuesto se va a presentar un plan de ajuste fiscal para que la inversión pueda tener el espacio, porque como hoy están las finanzas, el Gobierno nacional solo no podría tener los recursos para tantos proyectos. Necesitamos el concurso de inversión privada, necesitamos que llegue inversión extranjera y de la banca multilateral”, advirtió.

De acuerdo con los datos suministrados por el director, para 2022 el presupuesto de funcionamiento era de 208 billones de pesos, mientras que en 2026 es de 360 billones.

“Un crecimiento del 70 %. Y este año la DIAN solo recauda 290 billones, o sea que solo entre funcionamiento y recaudo a la DIAN ya hay un hueco de 70 billones. Como venía creciendo ese gasto de funcionamiento, las finanzas públicas eran totalmente inviables”, señaló.

Las declaraciones del director surgen en medio del Encuentro de la Región Centro para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, dirigido por el DNP junto con los gobernadores del Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo.