Cúcuta alerta por llegada de hinchas de Nacional pese a restricciones

Cúcuta.

La llegada de un número considerable de hinchas de Atlético Nacional a Cúcuta, pese a las restricciones establecidas para el encuentro de este martes frente al Cúcuta Deportivo, genera preocupación entre las autoridades locales por las condiciones de seguridad y convivencia durante el partido en el estadio General Santander.

Luis Fernando Fuentes Tuta, subdirector de Recreación y Deporte del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte (IMRD) de Cúcuta y secretario técnico de la Comisión Local de Fútbol, explicó a Caracol Radio que el organismo adelantó una reunión el pasado jueves para coordinar los aspectos operativos y logísticos del compromiso deportivo.

El funcionario advirtió que, pese a las disposiciones adoptadas por la comisión y respaldadas por el Decreto 0377, suscrito por el alcalde encargado de la ciudad, ya se encuentra un número importante de seguidores del equipo visitante en la capital de Norte de Santander.

Ante este panorama, Fuentes Tuta insistió en la importancia de respetar las medidas establecidas para garantizar la integridad de los asistentes y evitar situaciones que puedan alterar el desarrollo del encuentro.

“Que vivamos el fútbol en paz, que tengamos mucha prevención, que acatemos las disposiciones de la comisión, que tengamos la calma”, expresó el funcionario.

Además de las condiciones de seguridad, la Comisión Local de Fútbol busca recuperar el ambiente familiar que, durante años, caracterizó los partidos en el escenario deportivo de la capital nortesantandereana.

“Se trata de tener un espectáculo lindo y poderlo vivir en paz. Invito a los aficionados a disfruta del encuentro con respeto y a cumplir las disposiciones establecidas por las autoridades”, señaló Fuentes Tuta.

El compromiso entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional se disputará este martes, 20 de octubre, a las 6:30 de la tarde, en el estadio General Santander.