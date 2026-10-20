Ocaña tendrá día sin carro y sin moto este 23 de octubre
La restricción solo permitirá la circulación de vehículos totalmente eléctricos.
Norte de Santander.
Ocaña realizará este viernes 23 de octubre una nueva jornada del día sin carro y sin moto, durante la cual estará prohibida por 11 horas la circulación de vehículos que funcionen con gasolina o ACPM.
La programación incluirá actividades culturales y deportivas, una feria y la tradicional carrera de carreteros del mercado.
El secretario de Movilidad y Tránsito de Ocaña, Enrique Noguera, explicó a Caracol Radio que la jornada está contemplada en un acuerdo municipal y fue reglamentada para este año mediante el Decreto 205 del 30 de septiembre.
“Desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde está prohibida la circulación de vehículos que tengan como combustible ACPM o gasolina. Solo pueden transitar los vehículos totalmente eléctricos, nada más”, precisó el funcionario.
La agenda comenzará con actividades dirigidas a promover el uso de medios de transporte alternativos y la participación ciudadana.
A las 2:00 de la tarde se realizará una feria en la plaza parque 29 de Mayo, mientras que a las 3:20 p. m. está prevista la carrera de carreteros del mercado.
Esta competencia busca reconocer la labor de quienes se dedican a transportar mercancías en carretas.
De acuerdo con el secretario, los participantes tienen entre 19 y 81 años y recibirán nuevamente un reconocimiento por su trabajo.
La jornada también contará con una ruta cultural y actividades de elaboración de murales. Con esta programación, la administración municipal busca que los habitantes aprovechen el día para caminar, utilizar la bicicleta y participar en espacios recreativos, además de reducir el uso de vehículos particulares.
Otro de los propósitos es evaluar la disminución de las emisiones contaminantes durante la restricción, mediante el seguimiento a las partículas emitidas al ambiente.
Las autoridades recomendaron a los habitantes organizar sus desplazamientos con anticipación y tener en cuenta que, durante el horario establecido, únicamente podrán circular vehículos totalmente eléctricos.