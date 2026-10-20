Ocaña tendrá día sin carro y sin moto este 23 de octubre

Norte de Santander.

Ocaña realizará este viernes 23 de octubre una nueva jornada del día sin carro y sin moto, durante la cual estará prohibida por 11 horas la circulación de vehículos que funcionen con gasolina o ACPM.

La programación incluirá actividades culturales y deportivas, una feria y la tradicional carrera de carreteros del mercado.

El secretario de Movilidad y Tránsito de Ocaña, Enrique Noguera, explicó a Caracol Radio que la jornada está contemplada en un acuerdo municipal y fue reglamentada para este año mediante el Decreto 205 del 30 de septiembre.

“Desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde está prohibida la circulación de vehículos que tengan como combustible ACPM o gasolina. Solo pueden transitar los vehículos totalmente eléctricos, nada más”, precisó el funcionario.

La agenda comenzará con actividades dirigidas a promover el uso de medios de transporte alternativos y la participación ciudadana.

A las 2:00 de la tarde se realizará una feria en la plaza parque 29 de Mayo, mientras que a las 3:20 p. m. está prevista la carrera de carreteros del mercado.

Esta competencia busca reconocer la labor de quienes se dedican a transportar mercancías en carretas.

De acuerdo con el secretario, los participantes tienen entre 19 y 81 años y recibirán nuevamente un reconocimiento por su trabajo.

La jornada también contará con una ruta cultural y actividades de elaboración de murales. Con esta programación, la administración municipal busca que los habitantes aprovechen el día para caminar, utilizar la bicicleta y participar en espacios recreativos, además de reducir el uso de vehículos particulares.

Otro de los propósitos es evaluar la disminución de las emisiones contaminantes durante la restricción, mediante el seguimiento a las partículas emitidas al ambiente.

Las autoridades recomendaron a los habitantes organizar sus desplazamientos con anticipación y tener en cuenta que, durante el horario establecido, únicamente podrán circular vehículos totalmente eléctricos.