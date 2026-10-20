Cúcuta

Una jornada que integró el avistamiento de aves, la fotografía, la pintura y el bordado como experiencias para acercar a la comunidad al conocimiento y la valoración de la biodiversidad se desarrolló para descubrir una nueva especie en la región.

Uno de los hallazgos más importantes fue el registro de una nueva especie de halcón para el inventario de aves del Parque de Vida Los Olivos, observada y fotografiada por uno de los equipos de avistamiento.

Este registro ya fue incorporado al proyecto de biodiversidad de Los Olivos en iNaturalist, fortaleciendo la información científica que se viene recopilando sobre las especies que habitan este entorno.

Este descubrimiento demuestra, una vez más, la importancia de mantener procesos continuos de investigación y monitoreo de la biodiversidad, pues cada jornada representa una oportunidad para ampliar el conocimiento de la riqueza natural del parque.

Con esta segunda edición, SERFUNORTE Los Olivos reafirma su compromiso con la investigación, la educación ambiental y la conservación, consolidando su Parque de Vida como un escenario donde la ciencia ciudadana y la comunidad se encuentran.

Se estima que cerca de 200 personas participaron en el 2.º October Big Day Los Olivos 2026