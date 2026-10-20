Nos queda el desazón de lo bajo de la condena: papá de Jaime Esteban Moreno

En los micrófonos de 6AMW con Julio Sánchez , habló Jaime Alberto Moreno, el padre de Jaime Esteban Moreno, quien perdió la vida luego de recibir una golpiza por parte de Ricardo González y Juan Carlos González.

Moreno aseguró no estar de acuerdo con la condena de 37 años que recibieron los dos hombres que estaban de fiesta en al mismo lugar que Jaime Esteban el pasado 31 de octubre.

“Un juez que fue muy diligente, dio las audiencias, el juez de descongestión muy oportunas, un fallo impecable con todos los argumentos donde, pues, lo que todos sabíamos, pues, demostró y los asesinos fueron fueron declarados culpables en toda la extensión del dolo y de la de la la grabación con la cual asesinaron a mi hijo. Lo único que nos queda es el el el desazón de de lo bajo de la de la condena. No nos explicamos por qué se les da una condena tan baja cuando lo normado, llevaba a a que fuesen, mínimo, 500 meses de condena y y, máximo, 550, dado que ya se les había dado una rebaja de los 600 a los 550 por la condición de no tener antecedentes los asesinos”, dijo Moreno.

Así mismo, el padre de Moreno aseguró que hasta el momento no tienen información de Kleidemar Fernández, la mujer que también participó en los hechos.

“No sabemos el paradero, la Fiscalía, la Unidad de Vida sigue buscándola, está prófuga de la justicia, tiene circular de circular roja de Interpol, tiene orden de captura y no ha sido posible encontrarla. Realmente, se ha burlado totalmente de la de la justicia colombiana y tantos venezolanos buenos que vienen honradamente al país, y esta delincuente, pues, deja muy muy muy mal, no no por una persona vamos a juzgar a todos a todos los los amigos venezolanos que que tan tanto bien le hacen a este país, pero ella aprovecha su circunstancia y lo más seguro es que esté en Venezuela en este momento”, concluyó.