María Fernanda Silva Valencia asume la Gerencia General de Capital Salud EPS

Capital Salud EPS-S anuncia la llegada de la doctora María Fernanda Silva Valencia a la gerencia general de la entidad.

Silva Valencia es médica de la Universidad del Bosque, especialista en Administración en Salud con énfasis en Seguridad Social de la Universidad Javeriana, cuenta con un MBA de la Universidad EAN y formación directiva PDD de Inalde Business School de la Universidad de la Universidad de la Sabana.

Entre los principales desafíos se encuentran el acceso a consultas médicas y especializadas, la entrega oportuna de medicamentos y la continuidad de los tratamientos.

“Llego con entusiasmo y un profundo sentido de responsabilidad. Tenemos retos importantes como sector y como entidad, pero también contamos con equipos que conocen su trabajo y con la oportunidad de construir soluciones conjuntas. Nuestro propósito debe ser que cada decisión se traduzca en una mejor atención para nuestros afiliados”, dijo la nueva gerente general.

La gerente también buscará fortalecer el diálogo con las instituciones prestadoras de servicios de salud y los demás integrantes de la red en Bogotá y de Soacha y los 29 en el departamento del Meta, con el fin de identificar oportunidades de mejora, favorecer la continuidad de la atención y avanzar en respuestas coordinadas a las necesidades de los usuarios.