No es el momento de parar: secretario de Movilidad a líderes del paro de transporte en Ibagué

Ibagué

La Secretaría de Movilidad de Ibagué a cargo de Camilo Martínez le respondió a los transportadores de vehículos tipo taxi y busetas que anunciaron un paro para el próximo martes 27 de octubre debido a que para ellos no se está cumpliendo con los operativos contra el transporte ilegal.

Según Camilo Martínez, secretario de Movilidad de Ibagué, mientras que el 2025 se cerró el año con 589 procedimientos de comparendos contra el transporte ilegal, este año a corte de septiembre la cifra superó los 600.

“Quiero decirles que el problema de la ilegalidad es en toda Colombia, pero debemos resaltar que nuestro cuerpo de agentes de tránsito están cumpliendo, asumimos compromisos y lo cumplimos, a corte de septiembre vamos en 601 un comparendo lo que permitirá que la cifra supere los realizados en el año 2025”, dijo Camilo Martínez.

Según el funcionario, no se están persiguiendo a los a los vehículos particulares, pero si se están adelantando los operativos en las bahías donde se ubican a realizar el transporte ilegal.

“Invitamos a los transportadores a que este no es el momento de parar, es el momento de seguir fortaleciendo el gremio transportador que mueve a los ibaguereños”, destacó.

Por otra parte, Martínez, reconoció que el transporte público legal está trabajando por mejorar la prestación del servicio por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a movilizarse en taxis y en las busetas.

Desde la secretaría de movilidad, esperan que antes del próximo 27 de octubre se logre una mesa de concertación con las personas vinculadas al sector transporte para poder conjurar el cese de actividades.