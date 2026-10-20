Crisis del sector arrocero se soluciona con plata y MinAgricultura no tiene: productores del Tolima

Tolima

Malestar e incertidumbre dejó en un sector del gremio de agricultores del Tolima el reciente anuncio del Consejo Nacional del Arroz sobre la implementación de un nuevo Modelo de Ordenamiento Productivo. Pese a que el Gobierno Nacional proyecta este esquema para estabilizar los precios y ordenar la oferta a partir del próximo año, productores de base de la región aseguraron que las medidas no resuelven la crisis financiera que enfrenta el sector.

Manuel Cardozo, vocero del comité de paro del norte del Tolima, manifestó su inconformismo por la forma en la que se tomaron decisiones durante el Consejo. Según el agricultor, el espacio estuvo integrado por gerentes de distritos de riego, directivos de organizaciones y representantes de la gran industria molinera, dejando por fuera a los productores.

Además, señaló que las líneas que componen el Modelo, no contemplan la destinación de suficientes recursos, un punto que considera clave para superar la situación financiera que atraviesa el sector.

“La crisis del sector arrocero se soluciona con plata, misma plata que el Ministerio de Agricultura no tiene porque no va a quedar aprobado dentro del presupuesto de la Nación”, manifestó Cardozo.

Frente a las cuatro líneas estratégicas divulgadas por la cartera de Agricultura, que abarcan desde la zonificación de siembras hasta la investigación en semillas certificadas y financiamiento a través de Finagro, el líder advirtió que se trata de iniciativas a largo plazo.

“Acá podemos hablar de que vamos a tener semillas certificadas, pero el Ministro le ha preguntado a la federación, que muchas veces ha dado la respuesta de que para obtener una semilla o una variedad de semilla mejor, se necesitan aproximadamente 15 años. Es decir, dentro de 15 años o 10 años que dura el proceso para tener una nueva semilla, porque en este momento en Colombia no tenemos una semilla productiva que compita con productores norteamericanos y con productores ecuatorianos y peruanos”, agregó.

Otro de los puntos señalados por el gremio es la efectividad de las autoridades aduaneras. Pese a los anuncios de fortalecer la lucha contra el contrabando, aseguran que no hay garantías reales. Cuestionaron, por ejemplo, que los puestos de control de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) se ubiquen a decenas de kilómetros de la frontera con Ecuador, dejando libres las rutas alternas por donde continúa ingresando grano sin regulación, lo cual deprime los precios del mercado local.

Aunque evalúan la posibilidad de movilizarse, pidió al Gobierno Nacional entablar un diálogo directo y de fondo en las regiones.