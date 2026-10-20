Capturan en Bolívar a señalado agresor sexual del humedal Juan Amarillo: identifican siete víctimas
Las autoridades lo vinculan con al menos siete víctimas, incluidas menores de edad, por presuntos delitos sexuales y hurtos en Bogotá.
Un hombre señalado de cometer agresiones sexuales y hurtos en el humedal Juan Amarillo, en la localidad de Suba, fue capturado en Turbaco, Bolívar, y enviado a prisión por orden de un juez, informó la Policía Metropolitana de Bogotá.
De acuerdo con las autoridades, la investigación se extendió durante un año y permitió relacionarlo con al menos siete víctimas, entre ellas adolescentes de entre 13 y 17 años.
Según la investigación, el señalado abordaba a mujeres con armas de fuego, las intimidaba y las llevaba a zonas boscosas del humedal, donde presuntamente las agredía sexualmente y les robaba sus pertenencias.
Pruebas genéticas, clave en la investigación
El proceso incluyó análisis de muestras de Medicina Legal, entrevistas forenses, interceptaciones telefónicas, reconocimientos fotográficos y labores de seguimiento. Según la Policía, el cotejo genético permitió vincular formalmente a las víctimas al caso.
Uno de los hechos investigados ocurrió el 25 de octubre de 2025, cuando una enfermera que regresaba a su vivienda habría sido intimidada con un arma de fuego, agredida sexualmente y despojada de sus pertenencias.
Otro caso se registró el 12 de diciembre del mismo año, cuando una pareja fue obligada a ingresar al humedal. Según las autoridades, mientras un segundo hombre hurtaba sus pertenencias, el principal señalado habría agredido sexualmente a la mujer.
El sospechoso fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado.
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