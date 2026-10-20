Íquira suspende clases para 300 estudiantes de Valencia de la Paz por cilindro explosivo en la vía

Sin embargo, el regreso a las aulas depende de que se supere el riesgo en la vía. Foto Referencia.

Neiva

La presencia de un cilindro explosivo en la vía de acceso a la institución educativa Valencia de la Paz, en zona rural de Íquira, mantiene suspendidas las actividades académicas para cerca de 300 estudiantes. La situación genera preocupación entre las familias y las autoridades educativas, debido a los riesgos que representa el artefacto para quienes deben transitar por este corredor.

Ante las condiciones de seguridad, se ordenó que los alumnos permanezcan en sus viviendas mientras las autoridades adelantan las acciones correspondientes. La institución no puede implementar temporalmente alternativas de educación virtual, debido a las dificultades de conectividad que presenta este sector rural del departamento.

Martin Lara, líder académico, expreso que “los docentes y la rectora permanecen coordinando las medidas para atender esta contingencia y buscar alternativas que permitan reducir las afectaciones en el proceso educativo. Sin embargo, el regreso a las aulas depende de que se supere el riesgo en la vía, considerada de paso obligatorio para llegar a la sede escolar”.

Este panorama se suma a los problemas de seguridad que han afectado a otras instituciones educativas del Huila. En el municipio de Teruel, los estudiantes fueron trasladados previamente a sedes ubicadas en el casco urbano, donde continúan recibiendo clases mediante un modelo flexible, sin perder jornadas académicas.