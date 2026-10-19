Incautan 252 kilos de marihuana en una camioneta abandonada en Algeciras, Huila

Hallazgo de aproximadamente 252 kilogramos de marihuana en una camioneta abandonada en zona rural de Algeciras. Foto Policía Huila

Neiva

Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ejército permitió incautar aproximadamente 252 kilogramos de marihuana en la vereda Andes Alto, zona rural de Algeciras, Huila. La sustancia fue hallada en una camioneta abandonada.

De acuerdo con las autoridades, el procedimiento se originó luego de que uniformados de Tránsito y Transporte reportaran que un vehículo había desatendido una señal de pare en la Ruta 45 y continuado su recorrido hacia el municipio de Algeciras.

Posteriormente, habitantes de la vereda alertaron sobre una camioneta abandonada y la huida de dos personas. Al llegar al sitio, los uniformados encontraron en el automotor 65 paquetes que contenían marihuana, con un peso aproximado de 252 kilogramos.

El vehículo y la sustancia incautada quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Entretanto, investigadores de la SIJIN adelantan las labores correspondientes para establecer la identidad de los responsables y avanzar en la investigación.