Por presunta extralimitación de funciones investigan a personero de Concepción, Santander

Bucaramanga

El personero de Concepción, Santander, Vidal Leonardo Tarazona Cuadros, confirmó que enfrenta una investigación disciplinaria por una presunta extralimitación territorial de funciones, debido a su intervención en asuntos relacionados con el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de San Andrés, particularmente en las determinantes ambientales concertadas con la Corporación Autónoma Regional de Santander.

Según explicó el funcionario, su participación en este proceso está relacionada con su papel como garante de los acuerdos alcanzados durante el paro campesino de octubre de 2024, en el que uno de los temas centrales fue la protección del páramo del Almorzadero y las condiciones para la permanencia de las comunidades campesinas en este territorio.

Tarazona sostuvo que sus actuaciones contribuyeron a que la autoridad ambiental revisara las determinantes relacionadas con los páramos, al considerar que se habían fundamentado en una disposición cuya vigencia, según afirmó, ya había sido derogada por decisión judicial.

“Se concertó con una resolución que básicamente un juez había derogado ya su vigencia. Por lo tanto, la Corporación Autónoma, debido al trabajo que hicimos con el campesinado y las actuaciones que como personero realicé, reconoció la situación y revocó parcialmente el acta de concertación, expresamente en la determinante ambiental de páramos”, manifestó.

El personero también cuestionó que las disposiciones contemplaran actividades de bajo impacto para las comunidades campesinas sin contar previamente con los estudios técnicos, sociales y económicos que, de acuerdo con su interpretación, exige la normativa para establecer esas condiciones.