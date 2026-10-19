Cierre total de la vía Panamericana en el sur del Cauca por presencia de explosivos

Desde las seis de la mañana se encuentra cerrado el corredor internacional. Crédito: Policía Nacional.

Cauca

Cierre total de la vía Panamericana por artefacto explosivo en el sur del Cauca, cientos de viajeros quedaron represados en los dos costados del corredor internacional.

La situación se registra entre el crregimiento de Piedra Sentada y el peaje de El Bordo, en el sur de la región caucana, donde quedaron varados los viajeros y vehículos de carga desde las 6:00 a. m.

La Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Cauca confirmó la restricción a la movilidad, mientras técnicos del Grupo Marte del Ejército Nacional realizan verificaciones para proceder con la destrucción controlada del artefacto.

La Tercera División del Ejército atribuyó la instalación de la carga a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.

Las autoridades recomendaron a los conductores atender los avisos oficiales mientras avanzan los trabajos para garantizar la seguridad en el corredor vial.