Cúcuta se mantiene en alerta roja por incendios forestales

Cúcuta.

Cúcuta se mantiene en alerta roja por la alta susceptibilidad a incendios forestales, en medio de las altas temperaturas y los fuertes vientos que afectan a la región.

En la zona rural de la ciudad se han atendido entre 15 y 20 incendios y conatos, mientras las autoridades mantienen las labores de prevención para evitar nuevas emergencias.

El secretario de Gestión del Riesgo de Cúcuta, Fabián Prato, confirmó a Caracol Radio que el incendio forestal registrado en el cerro Tasajero, en el sector donde están ubicadas antenas de televisión y telecomunicaciones, ya se encuentra controlado.

Sin embargo, los organismos de socorro continúan trabajando para extinguir los puntos calientes y evitar que las llamas se reactiven.

De acuerdo con el funcionario, la emergencia comenzó el sábado en la mañana como un conato de incendio y posteriormente fue declarada incendio forestal.

Durante el fin de semana se desplegaron equipos de Bomberos, Defensa Civil y el Ejército Nacional para atender la conflagración.

“Subimos alrededor de unas 40 o 50 unidades trabajando en el tema de este incendio forestal. Hoy estamos de nuevo acá en el sitio. Ya estamos controlando solamente con bomberos, alrededor de unas 15 unidades y dos vehículos de bomberos, controlando los puntos calientes”, explicó Prato.

El secretario indicó que las labores actuales están concentradas en eliminar los focos que puedan provocar una nueva propagación del fuego, pese a que la emergencia ya está bajo control.

La preocupación de las autoridades se extiende a otros sectores rurales como Buena Esperanza y Oripaya, donde también se han registrado emergencias de este tipo.

Según Prato, las condiciones climáticas y la incidencia del fenómeno de El Niño aumentan la vulnerabilidad del territorio frente a las conflagraciones.

El funcionario advirtió, además, que las quemas controladas para actividades agrícolas están prohibidas en virtud de una resolución de la autoridad ambiental Corponor.

Hizo un llamado a la ciudadanía para evitar prácticas que puedan desencadenar incendios, como arrojar colillas de cigarrillo o realizar quemas de residuos en lotes y terrenos.

“Sabemos que más del 90 por ciento de los incendios forestales o conatos de incendios forestales son provocados. Pueden ser de manera no intencional o, a veces, de manera intencional. Es muy difícil saberlo, pero sí estamos en alerta roja”, señaló el secretario.

Las autoridades recomendaron reportar de inmediato cualquier columna de humo o inicio de incendio a los organismos de emergencia, con el fin de facilitar una intervención oportuna y evitar que las llamas alcancen mayores extensiones de vegetación.

Prato también advirtió que las condiciones de sequía y calor podrían mantenerse durante los próximos meses, por lo que insistió en la importancia de las medidas preventivas para reducir el riesgo de nuevas conflagraciones en Cúcuta y su zona rural.