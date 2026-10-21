Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 oct 2026 Actualizado 11:00

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Neiva

Personeros del Huila alertan por presencia de grupos armados y amenazas a líderes sociales

En Tello, Colombia y Baraya reportan reuniones y citaciones de actores armados.

La Personería reiteró su disposición para recibir inquietudes. Foto Relacionada.

La Personería reiteró su disposición para recibir inquietudes. Foto Relacionada.

La Personería reiteró su disposición para recibir inquietudes. Foto Relacionada.
Neiva
Añadir Caracol Radio en Google

Neiva

Los personeros del departamento del Huila se reunieron en la Procuraduría Regional, junto con la Defensoría del Pueblo, Gobierno departamental y delegados de la Fiscalía General de la Nación, pidieron analizar las afectaciones a los derechos humanos y los recientes hechos de violencia registrados en varios municipios.

Durante el encuentro, se expresaron preocupaciones por la presencia de actores armados en diferentes zonas rurales de Colombia, Tello y Baraya. Según lo expuesto, habitantes de estas localidades han advertido sobre la circulación de hombres armados por distintas veredas.

Cristian Andrade, personero delegado, afirmo que “estos grupos convocan a reuniones y citan a líderes sociales y comunales, frente a este panorama, las autoridades, hacen un llamado a la población para que evite asistir a estos encuentros, debido al riesgo que podrían representar para su vida e integridad personal”.

Asimismo, la entidad mantiene seguimiento a los reportes relacionados con el uso de drones en el municipio. La Personería reiteró su disposición para recibir inquietudes, comentarios y denuncias de la comunidad.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado