Personeros del Huila alertan por presencia de grupos armados y amenazas a líderes sociales

Neiva

Los personeros del departamento del Huila se reunieron en la Procuraduría Regional, junto con la Defensoría del Pueblo, Gobierno departamental y delegados de la Fiscalía General de la Nación, pidieron analizar las afectaciones a los derechos humanos y los recientes hechos de violencia registrados en varios municipios.

Durante el encuentro, se expresaron preocupaciones por la presencia de actores armados en diferentes zonas rurales de Colombia, Tello y Baraya. Según lo expuesto, habitantes de estas localidades han advertido sobre la circulación de hombres armados por distintas veredas.

Cristian Andrade, personero delegado, afirmo que “estos grupos convocan a reuniones y citan a líderes sociales y comunales, frente a este panorama, las autoridades, hacen un llamado a la población para que evite asistir a estos encuentros, debido al riesgo que podrían representar para su vida e integridad personal”.

Asimismo, la entidad mantiene seguimiento a los reportes relacionados con el uso de drones en el municipio. La Personería reiteró su disposición para recibir inquietudes, comentarios y denuncias de la comunidad.