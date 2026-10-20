Concejal de Ibagué denuncia amenazas de muerte: pide protección del Gobierno Nacional

Ibagué

En medio de una sesión del Concejo de Ibagué el cabildante, César Franco, denunció que su vida está en riesgo porque en su trabajo en defensa de la comunidad de la Ciudadela Simón Bolívar está pidiendo que se cumpla con el fallo del Consejo de Estado que ordena el desalojo de la invasión Villa Resistencia ubicada en la comuna 8.

“Hoy le hago un llamado a la alcaldesa porque siguen llegando las denuncias que el municipio tenía hasta el 5 de octubre para hacer el desalojo de Villa Resistencia, pero hasta el momento no veo los resultados”, dijo Cesar Franco.

Según el cabildante, detrás de las familias que necesitan una vivienda se esconde una organización delincuencial que afecta la seguridad de la comuna 8 y que lo tiene amenazado de muerte.

“Hago público para que la Policía Nacional y la UNP garanticen mi vida porque estoy haciendo lo que la comunidad pide y es colocar públicamente las bandas criminales que operan desde esta mal llamada invasión. La información ha sido entregada a las autoridades, pero no ha pasado nada”, resaltó Franco.

Por otra parte, advirtió que existen organizaciones que buscan que no se aplique el fallo del Consejo de Estado con recursos jurídicos con el objetivo que no se adelante el desalojo.

“Hago un llamado a la Alcaldía, aunque he guardado silencio por todas las amenazas, pero no me quedaré callado más, porque las autoridades deben garantizar mi seguridad. Tengo las pruebas para demostrar como ese grupo de bandidos buscan hasta los número de los magistrados”, dijo el cabildante.

Finalmente, Franco hizo un llamado al presidente, Abelardo de Espriella, para que no permita que la inseguridad que genera la invasión Villa Resistencia siga afectando a la comunidad.

“Señor presidente Ibagué lo llama, presidente los bandidos de la comuna 8 de Ibagué no nos pueden ganar, necesitamos su apoyo y que la Alcaldía cumplan el fallo”, puntualizó el concejal de Cambio Radical.