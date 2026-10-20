Conozca los cambios en 14 rutas del transporte público en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio revela uno a uno los cambios en 14 rutas del transporte público de Ibagué, modificaciones que permitirá que los recorridos que las busetas lleguen a sectores donde no se prestaba el servicio o no había la frecuencia que requiere la comunidad.

Según la Alcaldía de Ibagué, las rutas que tendrán modificaciones serán la 1, 2, 7, 8, 9, 15, 19, 21, 28, 29, 37, 40, 48 y 50. Uno de los principales cambios se presentarán en una nueva conexión de la ruta 1 con Arboleda del Campestre y La Samaria, zonas en las que no se prestaba este servicio.

Ruta 1

Sale del barrio Las Delicias y pasa por La Holandesa, la avenida Ambalá hasta El Vergel, Entre Ríos y Los Arrayanes. Posteriormente, baja por la carrera Quinta, toma la avenida Pedro Tafur y continúa por la vía al Aeropuerto hasta la calle 145, en la última glorieta del sector.

Allí toma la glorieta El Rodeo, ingresa a Arboleda del Campestre y regresa por el mismo sector. En su recorrido también ingresa a La Samaria, pasa por la Clínica Virrey Solís y Makro, y continúa por el trayecto establecido.

Ruta 2

Sale de Cañaveral y toma la avenida Ambalá hasta la glorieta de la calle 69 (Universidad de Ibagué). Gira por la glorieta a la izquierda y continúa por esta vía, ingresa a la novena etapa del Jordán y sigue por la calle 64 hasta la carrera Quinta, pasa por Multicentro y continúa su recorrido habitual.

Ruta 7

La ruta dejará de identificarse como ruta 4 y 7 para operar únicamente como ruta 7. Además, tendrá ajustes en el centro de la ciudad, especialmente en el sector de las carreras Primera y Segunda, para continuar hacia los barrios del sur.

Ruta 8

El cambio se realizará en el sector de Nueva Castilla y Topacio. En lugar de salir por la calle 108, la buseta tomará la calle 100 por Mercacentro, que cuenta con un semáforo para facilitar el paso seguro.

Ruta 9

La ruta ampliará su cobertura hasta el barrio Santa Cruz. Anteriormente llegaba hasta Santa Bárbara y, con el ajuste, continuará hacia este sector de la ciudad.

Ruta 15

La modificación más importante es que dejará de llegar al barrio Santa Cruz. Al llegar al Panóptico, girará a la izquierda por la calle 10 para continuar hacia la carrera Cuarta.

Ruta 19

La modificación se realizará en el trayecto que conecta la Arboleda del Campestre con la avenida Pedro Tafur. El nuevo recorrido permitirá un desplazamiento directo hacia esta avenida.

Ruta 21

El cambio se realizará en el sector de la carrera Quinta, desde donde la ruta continuará hasta las piscinas olímpicas y se dirigirá hacia Versalles.

Ruta 28

Uno de los principales cambios será la conexión directa con el parque recreacional Caiké. Los usuarios podrán llegar hasta este destino sin necesidad de tomar un servicio alimentador.

Ruta 29

La ruta cambiará su terminal de Calambeo a Carmen de Bulira, aunque conservará el recorrido que conecta estos sectores con diferentes puntos de la ciudad.

Ruta 37

El principal ajuste se presentará en el centro de Ibagué. La ruta ya no pasará por la calle 16, entre la carrera Quinta y la carrera Primera. En el regreso, transitará por la calle 15.

Ruta 40

La ruta tendrá dos ajustes en su recorrido: ya no llegará hasta la calle 17 y, en lugar de salir a la avenida Ferrocarril con calle 42, tomará la carrera Quinta para dirigirse hacia Versalles.

Ruta 48

La modificación principal se realizará en el sector de la calle 115. En lugar de continuar por la carrera Quinta y ascender al puente vehicular del Éxito, la ruta tomará la avenida Guabinal (Clínica Sharon) hasta la calle 67.

Ruta 50

El recorrido de subida se mantiene sin cambios. La modificación se presentará en el regreso, con un nuevo trayecto por el sector de La Tobogán y la calle 42, para conectar con la avenida Guabinal.