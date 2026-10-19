Rector de la U.T., Jonh Jairo Méndez, busca fortalecer presencia institucional en los territorios

Tolima

Caracol Radio dialogó con el rector de la Universidad del Tolima, Jonh Jairo Méndez Arteaga, quien confirmó que junto a parte de su equipo directivo visitaron el pasado fin de semana el Centro de Atención Tutorial (CAT) de Mocoa, Putumayo, en el marco de la estrategia que busca fortalecer la presencia institucional en los territorios donde hay estudiantes del centro de educación superior.

La jornada que inició el viernes 16 de octubre incluyó reuniones con estudiantes, docentes y directivos, el reconocimiento de los semilleros de investigación y la preparación de posibles alianzas con entidades departamentales y municipales.

Según el rector de la U.T. la visita responde al compromiso de fortalecer la presencia de la institución en los territorios y conocer de primera mano las necesidades de las comunidades universitarias que estudian fuera de la sede principal, ubicada en Ibagué.

El CAT de Mocoa cuenta actualmente con 277 estudiantes, de los cuales el 81% son mujeres. Según Brenda Dávila, coordinadora del centro, muchas de ellas son madres cabeza de hogar.

Los estudiantes provienen de distintos municipios del departamento de Putumayo que se desplazan hasta el centro tutorial para asistir a sus actividades académicas, incluso en condiciones climáticas adversas.

“Destacamos la importancia y el compromiso que se tiene con esta Rectoría, de que la Universidad del Tolima no es solamente Ibagué, sino que hace presencia en todos los territorios”, señaló Dávila.

Durante la visita, la coordinadora destacó algunos avances en las condiciones de atención a los estudiantes, entre ellos la ampliación de la conectividad wifi, la disponibilidad de neveras y microondas para quienes llevan sus alimentos y el fortalecimiento del apoyo administrativo.

El centro también cuenta con acompañamiento de la sede central en áreas como enfermería, atención psicológica y salud mental. Finalmente, la jornada permitió conocer, además, el trabajo de los tres semilleros de investigación que funcionan en el centro tutorial.