5.796 estudiantes de Santander recibirán pagos de Renta Joven: conozca las fechas de pago

La entrega de los recursos busca apoyar la permanencia de los jóvenes en sus estudios técnicos, tecnológicos y profesionales. En Santander, la entidad destinará 2.881 millones de pesos para este ciclo del programa en el departamento.

Los estudiantes de instituciones de educación superior recibirán 400.000 pesos por permanencia. Además, quienes obtuvieron un promedio igual o superior a 4,0 durante el primer semestre de 2026 podrán acceder a 200.000 pesos adicionales por excelencia académica, para un total de hasta 600.000 pesos.

Por su parte, los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA recibirán el incentivo correspondiente a la permanencia de los meses de junio y julio de 2026.

¿Cómo se entregarán los recursos?

Los participantes que tengan una cuenta activa y vigente o una billetera electrónica habilitada recibirán el dinero mediante abono directo, de acuerdo con el último dígito de su documento de identidad:

21 de octubre: documentos terminados en 1, 2 y 3.

documentos terminados en 1, 2 y 3. 22 de octubre: documentos terminados en 4, 5 y 6.

documentos terminados en 4, 5 y 6. 23 de octubre: documentos terminados en 7, 8, 9 y 0.

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Quienes no tengan un producto financiero habilitado podrán reclamar la transferencia mediante giro en los puntos autorizados de SuRed y SuperGIROS, entre el 21 y el 28 de octubre.