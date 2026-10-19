Turista bogotano murió arrollado por conductor en aparente estado de embriaguez en Flandes, Tolima

Tolima

Entre lágrimas, Consuelo Lozano le confirmó a Caracol Radio la muerte de su hijo Kevin Andrés Lozano, un hombre de 30 años residente en la localidad de Kennedy, en Bogotá, quien fue arrollado por una camioneta en vía pública de Flandes, Tolima.

Su madre relata que los hechos ocurrieron el lunes 12 de octubre, cuando la camioneta de placas FQP-587, matriculada en Ibagué, lo embistió, pese a que se encontraba como peatón sobre el andén, en el sector del monumento a la Aviación, en Flandes.

“Mi hijo era peatón, el señor lo arrolló y se iba a escapar, tenemos los videos. Acá (en Flandes) las autoridades no nos ayudaron para nada. Nadie nos dio apoyo, esta es la hora y nada. Las autoridades son muy incompetentes. Mi hijo acaba de fallecer”, narró Consuelo en medio del llanto.

Por casi una semana, Kevin Andrés permaneció en coma inducido, hasta que lamentablemente murió en las últimas horas. “Dicen que (el conductor) estaba borracho, pero no nos han dado el reporte de cómo salió la prueba de alcoholemia. Al momento del accidente no le hicieron la prueba”, aseguró ella.

Según la madre, el conductor es Mauricio Piñeros Gutiérrez, de 72 años, quien habría intentado fugarse, pero un amigo de Kevin se lo impidió.

“Kevin era un pelado independiente, deja a una niña de cuatro añitos, a la mamá de su hija, nos da un vacío horrible. Excelente hijo era, excelente hermano. Somos una familia muy unida, siempre estuvimos con él acá en Flandes”, señaló.

La madre clama por justicia y pide a las autoridades que investiguen lo ocurrido y que el presunto responsable responda.